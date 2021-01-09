РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 янв. В подмосковных Люберцах провели мониторинг уборки снега и наледи, дороги убираются качественно, говорится в сообщении общественного движения «Гражданский комитет России».

Подмосковные активисты общественного движения «Гражданский комитет России» (ГКР) проверили качество работы коммунальных служб и управляющих организаций по уборке снега и чистке гололеда в городском округе Люберцы. Мероприятие состоялось в рамках проекта «ЖКХ под народный контроль», который проходит в разных городах Подмосковья.

«Основная задача мониторинга – определить качество работы органов местного самоуправления по организации уборки снега и чистки гололеда во дворах, на пешеходных зонах, общественных местах, остановочных пунктах общественного транспорта и на автодорогах», - сказал председатель ГКР Артур Шлыков.

По ходе мероприятия, которое прошло в подмосковных Люберцах, активисты ГКР отметили качественную работу по чистке региональных автомобильных дорог. Однако уборка снега и чистка наледи не во всех во дворах Люберец проводится в надлежащем виде. По итогам мониторинга будет направлена справка губернатору Московской области Андрею Воробьеву.