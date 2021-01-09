РИАМО – 9 янв. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что государство оказало поддержку малому и среднему бизнесу страны за два года на 600 миллиардов рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава российского кабмина отметил, что помощь продолжат оказывать и в дальнейшем, чтобы бизнесмены сохраняли высокий уровень занятости и продолжали создавать новые рабочие места.

«Минувший год, по словам Мишустина, оказался очень сложным для бизнеса из-за пандемии коронавируса и ограничений, но многие компании получили от властей различные льготы и преференции», - отмечается в материале.

Так, в два раза снизили нагрузку на фонд оплаты труда, так как размер страховых взносов снизился с 30 до 15%. Также правительство списало часть налогов, распределило президентские гранты, а кроме того, при условии сохранения численности штата до I квартала позволило брать займы, которые будут списаны в размере одного МРОТ на численность сотрудника.​​