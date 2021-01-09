РИАМО - 9 янв. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается величина прожиточного минимума на 2021 год, сообщает Федеральное агентство новостей.
В текущем году прожиточный минимум составит 11 653 рубля.
Для пенсионеров величина прожиточного минимума составит 10 022 рубля, для несовершеннолетних — 11 303 рубля, а для трудоспособных граждан — 12 702 рубля.
Размер прожиточного минимума в текущем году будет зависеть от среднедушевого дохода по стране. Ранее величину рассчитывали, беря за основу стоимость продуктов и товаров.
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