РИАМО - 9 янв. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждается величина прожиточного минимума на 2021 год, сообщает Федеральное агентство новостей.

В текущем году прожиточный минимум составит 11 653 рубля.

«На этот раз размер прожиточного минимума правительство установило сразу на весь год, раньше рассчитывали только на текущий квартал», - говорится в сообщении.

Для пенсионеров величина прожиточного минимума составит 10 022 рубля, для несовершеннолетних — 11 303 рубля, а для трудоспособных граждан — 12 702 рубля.

Размер прожиточного минимума в текущем году будет зависеть от среднедушевого дохода по стране. Ранее величину рассчитывали, беря за основу стоимость продуктов и товаров.

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