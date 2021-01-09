РИАМО – 9 янв. Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что для того, чтобы не замерзнуть зимой, нужно одеваться многослойно, сообщает Nation News.

По ее словам, нужно надевать водолазки и футболки из натуральных тканей, а куртка должна быть из водоотталкивающего материала.

«Лучше всего подходят для прогулок комбинезоны, чтобы внезапные изменения погоды, снег и ледяной дождь не попали за воротник и ткань не промокла. Если вы любитель шуб, коротких курток и открытой головы, то вам только гулять перебежками можно, длительные прогулки не подходят», — подчеркнула Алексеева.

Она уточнила, что также зимой нужно обязательно носить шапки и шарфы. Кроме того, избежать замерзания поможет и удобная обувь на толстой подошве и натуральном меху.​