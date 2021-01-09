РИАМО - 9 янв. За сутки спасательные службы провели замеры льда на 62 водоемах Московской области, по итогам обследования выявили 17 рек и озер, где лед слишком тонкий и представляет опасность, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Замеры льда проводятся сотрудниками ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам по Московской области и инспекторами регионального Государственного пожарного надзора.

«По результатам измерений средняя толщина льда на водных объектах составляет более 21 сантиметра. Опасность вызывают 17 водоемов в 14 городских округах, где толщина льда не достигает 7 сантиметров», - говорится в сообщении.

Так, тонкий лед выявили на реке Лопасне в Чехове, реке Оке в Серпухове, Кашире, Луховицах и Ступине, Москве-реке в Коломне, Бронницах и Жуковском, реке Клязьме в Ногинске, реке Яузе в Мытищах, реке Вохюнке в Павловском Посаде, реке Городиловке в Ступине, реке Пахре в Подольске, реке Гнилуше в Домодедове, реке Нахабинке в Красногорске, реке Нерская в Воскресенске, озерах Островное и Светлое в Воскресенске, на Озернинском и Рузском водохранилищах, Верхне-Рузском водохранилище в Шаховской и Можайском водохранилище.

Граждан предостерегли от выхода на тонкий лед, а также от перехода водоемов по льду в запрещенных местах.