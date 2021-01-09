РИАМО - 9 янв. Садовые товарищества москвичей, объединенных в ассоциацию «Бель» на территории Талдома, в этом году получат качественную воду, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Средства выделены по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ответ на обращения садоводов. В общем реализация этого проекта обеспечит водой 8 тысяч садоводов-москвичей», - сообщил руководитель департамента Владимир Жидкин.

Он уточнил, что подрядчик строительства уже определен, он построит два водозаборных узла. Первый обеспечит шесть садовых товариществ, второй еще одиннадцать.

Строительство завершат в этом году.