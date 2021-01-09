РИАМО - 9 янв. За использование «нелегальных» семян при выращивании картофеля может грозить штраф, передает Nation News.

«Выращивание картофеля может повлечь за собой штрафы, если садовод, планирующий в дальнейшем реализовывать свою продукцию, использует «нелегальные» семена», - говорится в сообщении.

Физических лиц за подобное нарушение могут оштрафовать на 500 рублей, а юридических лиц — на 10 тысяч рублей. Статья 10.12 кодекса об административных правонарушениях обязывает россиян приобретать посевной материал, специально выращенный для посадки.

В случаях, если урожай планируют использовать только для личных нужд, административной ответственности не последует.​

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