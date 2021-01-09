РИАМО - 9 янв. Уголовное дело возбуждено после обнаружения трех тел в одной из квартир в Коломне 6 января, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве уточняют, что обнаруженные тела были с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляционной системы, что могло послужить заполнению помещения угарным газом при использовании газового оборудования и повлечь смерть людей в результате отравления угарным газом», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, проведено исследование технического состояния оборудования (вентиляторов), допрошены специалист и свидетель. Расследование продолжается.

Младенца, тело которого нашли в Серпухове, самовольно захоронила его мать>>