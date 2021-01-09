РИАМО - 9 янв. Уголовное дело возбуждено после обнаружения трех тел в одной из квартир в Коломне 6 января, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
В ведомстве уточняют, что обнаруженные тела были с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений.
В рамках уголовного дела произведен осмотр места происшествия, проведено исследование технического состояния оборудования (вентиляторов), допрошены специалист и свидетель. Расследование продолжается.
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