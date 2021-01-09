РИАМО - 9 янв. Ночью на юго-востоке Москвы водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на трех пешеходов, сообщается в Twitter-аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Москве.
ДТП произошло около полуночи по адресу: Красноказарменная улица, дом 14.
В итоге один человек скончался от полученных травм. Предварительно, еще два человека получили ранения, им потребовалась медпомощь.
Обстоятельства аварии выясняются.
Около полуночи на Красноказарменной улице, дом 14, водитель автомобиля "Шкода Октавиа" совершил наезд на трёх человек, выходивших из трамвая на остановке. В результате ДТП один человек от полученных травм скончался. По предварительным данным ещё 2 человека получили ранения— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 8, 2021
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