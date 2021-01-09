Около полуночи на Красноказарменной улице, дом 14, водитель автомобиля "Шкода Октавиа" совершил наезд на трёх человек, выходивших из трамвая на остановке. В результате ДТП один человек от полученных травм скончался. По предварительным данным ещё 2 человека получили ранения