РИАМО - 9 янв. Мосприрода на 11 января подготовила тематические онлайн-занятия в честь Дня заповедников и национальных парков, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В честь Дня заповедников и национальных парков, который отмечают 11 января, сотрудники Мосприроды подготовили серию тематических онлайн-мероприятий. В понедельник пройдут творческие экозанятия, лекции, викторины и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Так, в 10:00 пройдет занятие «Занимательная минералогия» в соцсетях экоцентра «Скворечник», в 10:10 состоится викторина «Заповедный мир» в соцсетях дирекции природных территорий Зеленограда.

В 14:00 приглашают посетить викторины «Заповедное дело России» в соцсетях дирекции природных территорий «Москворецкий», в 15:00 состоится занятие «Особо охраняемые природные территории: какими они бывают» в соцсетях экоцентра «Лесная сказка». 15:00 – викторина «Загадки о природе».

А в 16:00 пройдет занятие «Заповедники России» в соцсетях парка «Царицыно».