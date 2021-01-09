РИАМО - 9 янв. За 2020 год к программе пилотного тестирования инноваций присоединилось более 100 площадок Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За год было подано свыше 600 заявок от представителей малого и среднего бизнеса на пилотирование технологий. Разработчиками проведено 53 испытания.

«Они получили отзывы о качестве от лидеров рынка и рекомендации по кастомизации (изготовление продукции с учетом нужд конкретных потребителей). Благодаря такому тестированию компании могут улучшить показатели своего продукта до выпуска на рынок и сделать его более востребованным», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Медучреждения — почти треть площадок, которые подключились к программе. Также в программе участвуют промзоны, банки, строительные компании, салоны связи, торговые точки, университеты и так далее.

В рамках одного из проектов московские вузы предложили познакомиться с программами дистанционного обучения, созданием виртуальной реальности и программами для ландшафтного дизайна. На данный момент эти разработки тестируются в 11 вузах и школах столицы.

19,5 тыс организаций зарегистрировались на портале Московского инновационного кластера>>