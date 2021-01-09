РИАМО - 9 янв. За 2020 год к программе пилотного тестирования инноваций присоединилось более 100 площадок Москвы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
За год было подано свыше 600 заявок от представителей малого и среднего бизнеса на пилотирование технологий. Разработчиками проведено 53 испытания.
Медучреждения — почти треть площадок, которые подключились к программе. Также в программе участвуют промзоны, банки, строительные компании, салоны связи, торговые точки, университеты и так далее.
В рамках одного из проектов московские вузы предложили познакомиться с программами дистанционного обучения, созданием виртуальной реальности и программами для ландшафтного дизайна. На данный момент эти разработки тестируются в 11 вузах и школах столицы.
19,5 тыс организаций зарегистрировались на портале Московского инновационного кластера>>
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