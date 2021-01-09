РИАМО - 9 янв. В Москве в реализации находятся 98 транспортно-пересадочных узлов, 41 – построен и 57 в стадии возведения, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На сегодняшний день в Москве уже построен 41 транспортно-пересадочный узел и еще 57 проектов в стадии реализации. ТПУ являются комфортными хабами для связи различных видов транспорта и обеспечат в перспективе более 160 пересадок для пассажиров», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что до 2023 года планируют построить 33 ТПУ в Москве в рамках развития метрополитена столицы. По его словам, возведение этих объектов идет на базе ряда станций метро.

Так, в настоящий момент идут работы на крупнейшем ТПУ «Нижегородская», который объединяет одноименную станцию МЦК, станцию «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, а также платформы пригородных электричек и остановки наземного транспорта. Кроме того, строительство ведется на базе станции «Электрозаводская».

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