РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. В подмосковном Подольске ведутся поиски 20-летней женщины, пропавшей почти месяц назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Карина Винокурова, 20 лет, Подольск. С 18 декабря 2020 года ее местонахождение неизвестно. Ее рост 170 сантиметров, она плотного телосложения, волосы баклажанового цвета, глаза серые», - говорится в сообщении.

На Винокуровой была черная куртка с желтым искусственным мехом, черные сапоги, белая вязаная шапка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в поиске.