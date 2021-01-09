РИАМО - 9 янв. Пролетные строения мостового перехода через Москву-реку, который свяжет территорию «Завода имени И. А. Лихачева», начнут возводит в этом году, при строительстве обойдутся без ограничения для навигации, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Новый мост повысит транспортную доступность территории бывшей промзоны «ЗИЛ», которую мы активно развиваем совместно с инвесторами. Почти полукилометровое инженерное сооружение свяжут с улично-дорожной сетью строящихся кварталов», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, центральное пролетное строение моста возведут методом надвижки, будет использован 60-метровый аванбек. Это позволит обойтись без ограничений для навигаций.

Проект разработали инженеры городской группы компаний «Моспроект-3». Они предложили сразу несколько несколько нестандартных технологических решений.

На месте бывшей территории «ЗИЛ» строится новый жилой район. Там уже построена школа на 2,5 тысячи учеников, построят и другие социальные объекты.

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