РИАМО - 9 янв. Пролетные строения мостового перехода через Москву-реку, который свяжет территорию «Завода имени И. А. Лихачева», начнут возводит в этом году, при строительстве обойдутся без ограничения для навигации, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
По его словам, центральное пролетное строение моста возведут методом надвижки, будет использован 60-метровый аванбек. Это позволит обойтись без ограничений для навигаций.
Проект разработали инженеры городской группы компаний «Моспроект-3». Они предложили сразу несколько несколько нестандартных технологических решений.
На месте бывшей территории «ЗИЛ» строится новый жилой район. Там уже построена школа на 2,5 тысячи учеников, построят и другие социальные объекты.
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