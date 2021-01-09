РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» победил ХК «Сочи» на домашнем льду со счетом 4:2, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«Первая победа в Новом году! «Витязи» одолели «Сочи» со счетом 4:2 и ждут в гости «Нефтехимик»! 39 сэйвов Ильи Ежова, дубль Маттиаса Теденбю и 23-я победа «Витязя» в сезоне! Игра без болельщиков – самое сложное, пожалуй, испытание. Ведь когда играешь для зрителей, любой гол вдвое приятнее. «Витязи» знали, что в Подольске и окрестностях все равно болеют за команду. И первая шайба происходит на старте – Маттиас Теденбю убегает от оппонента и прошивает Третьяка – 1:0», – говорится в сообщении.



Матч «Витязь» Подмосковье – ХК «Сочи» прошел вечером 8 января в ЛД «Витязь» без зрителей. Главные судьи: Виктор Гашилов, Антон Лаврентьев.

Форвард «Витязя» Маттиас Теденбю забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Каспарс Даугавиньш, два – в активе Даниила Пыленкова. У «Сочи» забивали Игорь Руденков и Никита Седов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 10 января дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».