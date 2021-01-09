РИАМО - 9 янв. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что из-за изменений в политике сервиса WhatsApp произошел процесс перехода пользователей в Telegram, передает Газета.ru.

По словам Дурова, пользователей возмутили последние изменения в соглашении WhatsApp. Теперь клиенты сервиса должны передавать личные данные рекламной системе Facebook.

«Неудивительно, что исход пользователей из WhatsApp в Telegram, которые продолжается уже несколько лет, ускорился», — отметил Дуров.

Он уверяет, что Telegram является одним из главных конкурентов для Facebook. Дуров также рассказал, что сотрудники его компании нашли ботов, распространяющих фейки о Telegram.