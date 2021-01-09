РИАМО - 9 янв. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что из-за изменений в политике сервиса WhatsApp произошел процесс перехода пользователей в Telegram, передает Газета.ru.
По словам Дурова, пользователей возмутили последние изменения в соглашении WhatsApp. Теперь клиенты сервиса должны передавать личные данные рекламной системе Facebook.
Он уверяет, что Telegram является одним из главных конкурентов для Facebook. Дуров также рассказал, что сотрудники его компании нашли ботов, распространяющих фейки о Telegram.
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