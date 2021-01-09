РИАМО - 9 янв. Московские врачи за последние сутки вылечили еще 7302 человека, у которых ранее выявили коронавирус, сообщает столичный оперштаб.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 688 061», - говорится в сообщении.
За последние сутки в столице выявили еще 4900 зараженных, 74 Covid-пациента скончались.
В Москве идет масштабная вакцинация от этой инфекции. Привиться можно в 70 поликлиниках столицы.
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9 ЯНВАРЯ
- в Москве с коронавирусом была госпитализирована народная артистка России Лия Ахеджакова.
- Московские врачи за последние сутки вылечили еще 7302 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 688 061.
- За сутки в России зарегистрировали 23 309 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 184 больных. В Москве - 4 900.
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