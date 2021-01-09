РИАМО - 9 янв. За минувшие сутки в столице выявили 4900 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе зафиксировали 853 352 случая заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

Также за последние 24 часа в 84 регионах России зарегистрировали 23 309 новых случаев коронавируса. При этом в 11,8% случаев не было клинических проявлений болезни. Еще за прошедшие сутки в РФ зафиксировано 470 летальных исходов, выздоровели 23 680 пациентов с Covid-19.

Всего с начала пандемии в стране выявили 3 379 103 случая коронавируса, зафиксирован 61 381 летальный исход, вылечили 2 754 809 человек.

В столице проводится масштабная вакцинация от коронавируса. Горожане могут привиться от коронавирусной инфекции в 70 поликлиниках. Чтобы сделать прививку, нужно предварительно записаться.

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9 ЯНВАРЯ

- в Москве с коронавирусом была госпитализирована народная артистка России Лия Ахеджакова.

- Московские врачи за последние сутки вылечили еще 7302 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 688 061.

- За сутки в России зарегистрировали 23 309 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 184 больных. В Москве - 4 900.