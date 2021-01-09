РИАМО - 9 янв. В музее «Новый Иерусалим» в Истре открылась выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Это первая подобная экспозиция в Подмосковье, она будет доступна всем желающим до 11 апреля. Экспозицию открыли в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«Брейгели крайне редко выставляются не только в России - в мире! Наша выставка однозначно - мировое событие, В 2015 году Пушкинский музей выставлял 29 картин, это была последняя выставка Брейгелей в России. В «Новом Иерусалиме» - 70 работ, большую часть из которых никогда ранее не демонстрировали! Спасибо Константину и Валерии Мауергауз за такую возможность! Это выставка о нас, о людях, о пороках, о грехах и, конечно, о красоте», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Большая часть представленных произведений выполнена в технике масляной живописи на дереве, реже – на меди или холстах. В экспозиции представлены «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц» Яна Брейгеля Старшего, картина его сына Питера Брейгеля Младшего «Добрый пастырь», которая ранее была в собрании Николая Рериха.

Также заинтересовать посетителей могут полотна «Богач и льстецы», «Крестьянский праздник», «Бобовый король». Кроме того, в экспозиции представлены работы известных антверпенских мастеров Франса II Франкена и Себастьяна Вранкса - творческих соперников Брейгелей.

Представленные в экспозиции произведения коллекционеры Валерия и Константин Мауергауз на протяжении 20 лет приобретали на таких крупных аукционах, как Sotheby’s, Christie’s, а также в частных галереях.

«Столь труднодоступная частная коллекция выставляется у нас впервые. Мы организуем сеансы для посещений, это связано с соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому, прежде чем прийти к нам, необходимо зайти на сайт музея и приобрести электронный билет», - отметил гендиректор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Подробную информацию о стоимости билетов и расписании сеансов можно узнать по ссылке.

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