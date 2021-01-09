РИАМО - 9 янв. В случае появления признаков возгорания в лифте следует сразу же нажать кнопку «вызов», при тушении огня в кабину лифта входить не следует, так как она может самопроизвольно начать двигаться, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные на пол или в шахту лифта, а также короткое замыкание электропроводки.
При тушении огня в кабину не стоит входить, так как она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина находится под напряжением, поэтому опасно тушить очаг возгорания водой — нужно использовать плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.
Если в результате короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а очаг возгорания находится вне кабины и потушить его невозможно, нужно кричать, стучать по стенам кабины и звать на помощь. Следует попытаться зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть автоматические двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей.
В лифтах с неавтоматическими дверями можно (открыв внутренние двери) нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть ее изнутри. Если самостоятельно выйти из лифта невозможно, то до прибытия помощи нужно закрыть нос и рот носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, молоком или даже мочой.
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