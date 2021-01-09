РИАМО - 9 янв. Комплекс городского хозяйства Москвы провел индивидуальные экскурсии для детей, участвовавших в акции «Елка желаний», говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Так, в рамках акции 11-летний Кирилл прокатился на оранжевом автомобиле ГБУ «Автомобильные дороги», а 14-летний Никита посетил центр управления сетями АО «ОЭК». Экскурсии для ребят провели с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Перед началом экскурсии 11-летний Кирилл рассказал, что с раннего детства мечтал прокатиться на большой оранжевой машине и узнать, как работают ее механизмы. После поездки в кабине снегоуборочной машины в сопровождении специалиста ГБУ «Автомобильные дороги» мальчик признался, что в будущем тоже хотел бы работать в городском хозяйстве», — говорится в сообщении.

Никите в центре управления сетями АО «ОЭК» рассказали о том, как управляют наружным освещением, архитектурно-художественной подсветкой и праздничной иллюминацией. Вместе с энергетиками мальчик включил городские фонари и новогодние огни.

«Я даже не представлял, что в городе существует такой контроль за светом — в одном месте собирается информация со всех округов. Для меня это было неожиданно», — сказал Никита.

В канун Нового года заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков принял участие в общероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он поздравил с наступающим праздником трех юных москвичей, передал им подарки, которые ребята загадали в своих письмах, и пригласил на индивидуальные новогодние экскурсии по объектам городского хозяйства.

Свыше 2 тыс благотворительных платежей сделали москвичи через портал mos.ru>>