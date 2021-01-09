РИАМО - 9 янв. Входить в рабочий ритм после новогодних праздников следует постепенно, в первый день после каникул не стоит подписывать важные документы и проводить ответственные совещания, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.
«Не надо сразу увеличивать нагрузку до привычных 100%. В работу нужно входить постепенно. Это нужно для того, чтобы произошел гармоничный переход от отдыха к режиму работы. Не стоит, например, подписывать сразу же в первый день очень важные документы, с далеко идущими последствиями и приводить какие-то очень серьезные переговоры», - сказал Шабшин.
Он отметил, что продолжительный отдых может помочь найти новые способы решения актуальных задач.
абшин добавил, что если мысли о работе вызывают негативные эмоции, то стоит подумать о смене деятельности.
«Если человек думает о своей работе и у него по этому поводу отрицательные эмоции, ему не хочется возвращаться на свое место работы, в коллектив, то стоит задуматься, а на своем ли месте он находится. Потому что после хорошего отдыха человеку должно хотеться работать, заниматься своим делом, если ему это подходит», - заключил психолог.
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