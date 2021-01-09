РИАМО - 9 янв. Входить в рабочий ритм после новогодних праздников следует постепенно, в первый день после каникул не стоит подписывать важные документы и проводить ответственные совещания, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Не надо сразу увеличивать нагрузку до привычных 100%. В работу нужно входить постепенно. Это нужно для того, чтобы произошел гармоничный переход от отдыха к режиму работы. Не стоит, например, подписывать сразу же в первый день очень важные документы, с далеко идущими последствиями и приводить какие-то очень серьезные переговоры», - сказал Шабшин.

Он отметил, что продолжительный отдых может помочь найти новые способы решения актуальных задач.

«Есть такая хорошая особенность, что через некоторое время на свое дело, на свои задачи можно вдруг посмотреть под неожиданным углом зрения. Поэтому вместо того, чтобы сразу погружаться в дела и рутину, можно сначала подумать об актуальных задачах и задать себе вопросы: а нет ли здесь какого-нибудь оригинального решения? Могу ли я решить задачу как-то иначе? Сейчас, после перерыва, когда ум был занят другими вопросами, есть большая вероятность, что будет найдено новое, интересное решение», - отметил эксперт.

абшин добавил, что если мысли о работе вызывают негативные эмоции, то стоит подумать о смене деятельности.

«Если человек думает о своей работе и у него по этому поводу отрицательные эмоции, ему не хочется возвращаться на свое место работы, в коллектив, то стоит задуматься, а на своем ли месте он находится. Потому что после хорошего отдыха человеку должно хотеться работать, заниматься своим делом, если ему это подходит», - заключил психолог.​