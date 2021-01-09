РИАМО - 8 янв. На портале Московского инновационного кластера (МИК) зарегистрировано 19,5 тысяч организаций из Москвы и еще 78 регионов, МИК объединил стартапы, промышленные предприятия и технологические компании города с институтами развития, а также научными и образовательными организациями, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
МИК появился два года назад в качестве платформы, помогающей инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. Портал i.moscow стал главным инструментом участников МИК.
Она отметила, что всего таких сервисов уже насчитывается 17. За год ими воспользовались свыше двух миллионов раз.
Портал i.moscow является допинструментом для взаимодействия предпринимателей с городом. Недавно функционал платформы был существенно расширен, внедрены новые сервисы, улучшен интерфейс.
«Востребованность сервисов i.moscow возросла. Недавно доступ к платформе получили физические лица, теперь ей могут пользоваться все, у кого есть желание развивать высокие технологии», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
МИК помогает в поиске помещений. Для этого на i.moscow создали специальный сервис. Воспользоваться им можно как через оператора, так и самому, выбрав площадку с помощью фильтров. На сегодня на платформе доступны городские технопарки, более 2 тысяч офисов, 333 лаборатории и 178 коворкингов.
«Количество полезных востребованных инструментов, аналогов которым нет в сфере инноваций, продолжит расти, в том числе за счет развития технологий искусственного интеллекта. Они помогут предпринимателям в ведении бизнеса, а городу в формировании общей цифровой экосистемы», — добавил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Также на электронной платформе МИК работает навигатор по 223 мерам поддержки, который поможет понять, на какую помощь от городских, федеральных властей и институтов развития можно рассчитывать.
С апреля подача заявок на 18 мер поддержки от Правительства Москвы доступна в онлайн-формате. В частности, речь идет о субсидии на инжиниринг, приобретение и лизинг оборудования, на экспорт и других.
Кроме того, с начала декабря МИК запустил для своих участников сервис «Инвестиционная упаковка проекта», которым могут воспользоваться технологические стартапы с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), которые готовы к выходу на рынок.
Стартапам в МИК помогают подготовить инвестиционную презентацию, разработать финансовую модель и определить каналы продвижения. Для проекта готовят план поддержки и в течение трех месяцев помогают с продвижением в инвестсообществе.
Также те, кто присоединился к кластеру, могут протестировать свои инновационные решения на базе крупных компаний и организаций города. На сегодняшний день провели 33 таких испытания, еще 17 проходят стадию подготовки.
Также компании-инноваторы могут воспользоваться сервисом «Проекты и потребности», который дает участникам МИК возможность рассказать о проектах, которые они реализуют, а также ресурсах, необходимых для роста.
Можно добавить подробное описание проекта в личном кабинете и перечислить все потребности, тогда его могут добавить в раздел. Информация будет опубликована после прохождения модерации.
«В числе наиболее востребованных сервисов i.moscow — биржа контрактного производства, позволяющая оптимизировать взаимодействие между заказчиками, предприятиями города и исполнителями из числа участников МИК», - говорится в сообщении.
В сервисе представлены следующие направления: механообработка, фармацевтика, приборостроение и легкая промышленность. С его помощью можно найти свободные мощности для выпуска продукции или получить содействие в кооперации.
Заказ на контрактное производство также размещается через личный кабинет электронной платформы МИК. Система автоматически подберет подходящих исполнителей. При этом будут учтены цены и логистические возможности.
Оформить необходимые документы можно также на i.moscow, нужна лишь электронная подпись.
Еще одним полезным инструментом является онлайн-сервис факторинга, который позволяет компаниям, работающим с отсрочкой платежа, получить финансирование через уступку права денежного требования.
Также МИК может помочь своим участникам в получении информацию о своих продуктах и услугах на маркетплейсе кластера. На сегодняшний день он включает данные о 30 тысячах организаций, 739 тысячах единиц продукции и 124 тысячах услуг.
Для удобства пользователей на платформе были разработаны два сервиса, позволяющие подать онлайн-заявки на участие в программах развития — программе «Московский акселератор», который реализуется в партнерстве с агентством инноваций Москвы, и технологических конкурсах МИК.
На сегодняшний день на участие в программах подано свыше 3 тысяч заявок от проектов в разных областях.
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