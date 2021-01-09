РИАМО - 8 янв. На портале Московского инновационного кластера (МИК) зарегистрировано 19,5 тысяч организаций из Москвы и еще 78 регионов, МИК объединил стартапы, промышленные предприятия и технологические компании города с институтами развития, а также научными и образовательными организациями, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

МИК появился два года назад в качестве платформы, помогающей инноваторам создавать технологичные продукты или услуги и искать партнеров для реализации проектов. Портал i.moscow стал главным инструментом участников МИК.

«На портале зарегистрировано 19,5 тысячи организаций из Москвы и еще 78 регионов России. Основная их часть относится к малому и среднему бизнесу. Сайт открывает участникам кластера множество возможностей. Например, при помощи специальных онлайн-сервисов они могут быстрее решить разные практические задачи: найти подходящее помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, привлечь деловых партнеров и инвесторов», - сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что всего таких сервисов уже насчитывается 17. За год ими воспользовались свыше двух миллионов раз.

Портал i.moscow является допинструментом для взаимодействия предпринимателей с городом. Недавно функционал платформы был существенно расширен, внедрены новые сервисы, улучшен интерфейс.

«Востребованность сервисов i.moscow возросла. Недавно доступ к платформе получили физические лица, теперь ей могут пользоваться все, у кого есть желание развивать высокие технологии», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

МИК помогает в поиске помещений. Для этого на i.moscow создали специальный сервис. Воспользоваться им можно как через оператора, так и самому, выбрав площадку с помощью фильтров. На сегодня на платформе доступны городские технопарки, более 2 тысяч офисов, 333 лаборатории и 178 коворкингов.

«Количество полезных востребованных инструментов, аналогов которым нет в сфере инноваций, продолжит расти, в том числе за счет развития технологий искусственного интеллекта. Они помогут предпринимателям в ведении бизнеса, а городу в формировании общей цифровой экосистемы», — добавил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Также на электронной платформе МИК работает навигатор по 223 мерам поддержки, который поможет понять, на какую помощь от городских, федеральных властей и институтов развития можно рассчитывать.

С апреля подача заявок на 18 мер поддержки от Правительства Москвы доступна в онлайн-формате. В частности, речь идет о субсидии на инжиниринг, приобретение и лизинг оборудования, на экспорт и других.

Кроме того, с начала декабря МИК запустил для своих участников сервис «Инвестиционная упаковка проекта», которым могут воспользоваться технологические стартапы с прототипом или минимально жизнеспособным продуктом (MVP), которые готовы к выходу на рынок.

Стартапам в МИК помогают подготовить инвестиционную презентацию, разработать финансовую модель и определить каналы продвижения. Для проекта готовят план поддержки и в течение трех месяцев помогают с продвижением в инвестсообществе.

Также те, кто присоединился к кластеру, могут протестировать свои инновационные решения на базе крупных компаний и организаций города. На сегодняшний день провели 33 таких испытания, еще 17 проходят стадию подготовки.

Также компании-инноваторы могут воспользоваться сервисом «Проекты и потребности», который дает участникам МИК возможность рассказать о проектах, которые они реализуют, а также ресурсах, необходимых для роста.

«Среди основных потребностей предпринимателей — привлечение инвестиций, пилотирование разработок, выход на новые рынки, поиск партнеров, технологий и помещений», - говорится в сообщении.

Можно добавить подробное описание проекта в личном кабинете и перечислить все потребности, тогда его могут добавить в раздел. Информация будет опубликована после прохождения модерации.

«В числе наиболее востребованных сервисов i.moscow — биржа контрактного производства, позволяющая оптимизировать взаимодействие между заказчиками, предприятиями города и исполнителями из числа участников МИК», - говорится в сообщении.

В сервисе представлены следующие направления: механообработка, фармацевтика, приборостроение и легкая промышленность. С его помощью можно найти свободные мощности для выпуска продукции или получить содействие в кооперации.

Заказ на контрактное производство также размещается через личный кабинет электронной платформы МИК. Система автоматически подберет подходящих исполнителей. При этом будут учтены цены и логистические возможности.

Оформить необходимые документы можно также на i.moscow, нужна лишь электронная подпись.

Еще одним полезным инструментом является онлайн-сервис факторинга, который позволяет компаниям, работающим с отсрочкой платежа, получить финансирование через уступку права денежного требования.

Также МИК может помочь своим участникам в получении информацию о своих продуктах и услугах на маркетплейсе кластера. На сегодняшний день он включает данные о 30 тысячах организаций, 739 тысячах единиц продукции и 124 тысячах услуг.

Для удобства пользователей на платформе были разработаны два сервиса, позволяющие подать онлайн-заявки на участие в программах развития — программе «Московский акселератор», который реализуется в партнерстве с агентством инноваций Москвы, и технологических конкурсах МИК.

На сегодняшний день на участие в программах подано свыше 3 тысяч заявок от проектов в разных областях.

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