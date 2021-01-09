РИАМО - 9 янв. В деревне Сахарово Сергиево-Посадского городского округа нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 19:54 8 января от оперативного дежурного ЕДДС Сергиево-Посадского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами МВД городского округа выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами «Мособлпожспас» на субботу.