РИАМО - 9 янв. Чтобы легче вернуться к учебе после длинных зимних каникул, школьникам следует наладить режим сна и проводить больше времени на свежем воздухе, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Надо потренировать детей со сном. Это для них очень важная вещь. И позже 22:00 точно не укладывать. Ребенку надо иногда и в жесткой форме дать понять, чтобы он лег в определенное время», - сказала Ярцева.

По ее словам, взрослому человеку в среднем хватает 7-9 часов сна, а детям лучше спать подольше. В этом вопросе примером для них могут послужить как раз родители. В то же время сами дети могут стать стимулом для взрослых, чтобы пойти всей семьей кататься на лыжах, коньках или просто на прогулку.

«Побольше проводить времени с детьми на воздухе будет очень положительно для них. Это и физическая активность, и нагрузка, которая лучше, чем лежание», - отметила Ярцева.

Врач добавила, что из-за удаленной учебы часть старшеклассников может позволить себе поспать подольше и вставать с кровати буквально за минуту до начала урока. Для них, как правило, не составляет труда организовать свой распорядок дня. При этом нагрузка на школьников на удаленке не убавилась. Постоянная работа за компьютером создает напряжение для глаз.

«Здесь просто нужно, чтоб мозг успевал расслабляться. За время сна нервная система восстанавливается. И иммунная в первую очередь», - заключила Ярцева.