РИАМО - 9 янв. Специалисты «Мособлпожспаса» проверили воздух в районе пожара на мебельной фабрике в Раменском округе на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ и ничего не выявили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Дежурной сменой ПСО-26 ГКУ МО «Мособлпожспас» проведено 15 замеров воздуха на месте пожара, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено», - говорится в сообщении.



Пожар произошел утром 8 января в нежилом здании в поселке станции Бронницы. Площадь возгорания составила 8 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 130 человек.