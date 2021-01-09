РИАМО - 9 янв. Пожар в нежилом здании в Раменском округе ликвидировали утром в субботу, к тушению привлекли 131 человека и 37 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Утром 8 января в поселке станции Бронницы загорелся склад пиломатериалов мебельной фабрики. Был объявлен повышенный ранг пожара. В 10:07 пожар локализовали, в 12:28 было ликвидировано открытое горение. Полностью ликвидировать пожар удалось только в субботу.

«В 06:00 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания достигала 8 тысяч квадратных метров. На месте происшествия провели забор проб воздуха на определение концентрации вредных веществ.