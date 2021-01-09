РИАМО - 9 янв. В Москве и Подмосковье в субботу пройдет снег, резких перепадов метеорологических параметров не будет, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится циклональный характер погоды, с небольшим снегом, без резких перепадов метеорологических параметров», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве в этот день составит от минус 7 до минус 5 градусов, а в Подмосковье - от минус 10 до минус 5 градусов.

Северо-восточный ветер разовьет скорость от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы, как и кислородный режим.