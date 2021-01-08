РИАМО - 8 янв. На дорогах РФ с 1 марта появится новый дорожный знак, им будут отмечаться места возможного размещения камер фиксации нарушений, передает Газета.ru.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» заменит использующиеся на сегодняшний день таблички о фиксации нарушений ПДД.

«В МВД отметили, что нововведение «позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков», - говорится в сообщении.

Новые знаки за пределами населенных пунктов будут устанавливать на расстоянии в 150-300 метров до начала зоны контроля, а в границах населенных пунктов — только на въезде.

Решение о введении нового знака приняли по итогам заседания Госсовета РФ в июне 2019 года во исполнение поручений президента России.