РИАМО - 8 янв. На дорогах РФ с 1 марта появится новый дорожный знак, им будут отмечаться места возможного размещения камер фиксации нарушений, передает Газета.ru.
Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» заменит использующиеся на сегодняшний день таблички о фиксации нарушений ПДД.
«В МВД отметили, что нововведение «позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков», - говорится в сообщении.
Новые знаки за пределами населенных пунктов будут устанавливать на расстоянии в 150-300 метров до начала зоны контроля, а в границах населенных пунктов — только на въезде.
Решение о введении нового знака приняли по итогам заседания Госсовета РФ в июне 2019 года во исполнение поручений президента России.
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