РИАМО - 8 янв. Сергиево-Посадской городской прокуратуре поручено провести проверку информации, опубликованной в Сети о травмировании малолетнего ребенка, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.
По данным из сети Интернет, ребенок травмирован при катании на собачьей упряжке.
«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего», - говорится в сообщении.
Ход проверки поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.
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