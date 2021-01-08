РИАМО - 8 янв. Сергиево-Посадской городской прокуратуре поручено провести проверку информации, опубликованной в Сети о травмировании малолетнего ребенка, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

По данным из сети Интернет, ребенок травмирован при катании на собачьей упряжке.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего», - говорится в сообщении.

Ход проверки поставлен в прокуратуре Московской области на контроль.

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