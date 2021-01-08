РИАМО - 8 янв. Перед Новым годом в Москве запустили сервис по поиску потерявшихся питомцев, кроме того, в столице уже работает ветеринарная автоматизированная система и онлайн-платформа «Хвосты и лапки», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Информационные ресурсы помогают в работе ветеринарам. Они ведут амбулаторные карты и вносят сведения из паспорта животных в системе «ВетАС». К ней подключены 26 государственных ветклиник города», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сервис для поиска потерявшихся питомцев доступен по ссылке. Он позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в Москве. Пользователи могут выложить объявление о найденном или потерявшемся питомце с подробным описанием.

Ветеринарная автоматизированная система (ВетАС) предназначена для автоматизации работы городского комитета ветеринарии и подведомственных ему организаций, а также для предоставления электронных услуг. К ней подключены все городские государственные ветклиники столицы.

Также в столице можно записаться в государственную ветеринарную клинику или вызвать ветеринара на дом можно с помощью сервиса «Запись к ветеринарному врачу» на mos.ru.

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