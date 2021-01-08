РИАМО - 8 янв. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево в пятницу вечером задержали и отменили 24 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали пять рейсов и задержали один. В аэропорту Шереметьево задержано два рейса, отмен нет. В Домодедове задержали 13 прилетов и вылетов, отменили три.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в пятницу отменили два рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.