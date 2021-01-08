РИАМО - 8 янв. В парке имени Талалихина в подмосковном Подольске в пятницу в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» прошло гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Гостей праздника угостили чаем и традиционными русскими яствами.

«Чтобы горячего и ароматного чая хватило на всех, на праздник привезли жаровой двухстеночный Царь-самовар объемом 300 литров», - говорится в сообщении.

В парке была развернута ярмарка товаров ручной работы, изделий народных промыслов и продукции подольских предприятий — Яковлевской чаеразвесочной фабрики, местных пекарен и кондитерских.

Участники мероприятия могли поучаствовать в дегустации вкусностей и купить их.

Артисты Подольской филармонии, ДК имени Лепсе и фольклорных коллективов округа дополнили праздничную атмосферу яркими номерами.

«Детишкам тоже было некогда скучать, для них подготовили интерактивное представление, мастер-классы и угощения. Каждый малыш получил в подарок кусочек от огромного пирога 1,5 на 1,5 метра, который испекли местные кондитеры», - говорится в сообщении.

По итогам мероприятия принято решение о том, что «НеобыЧайный фестиваль» станет ежегодным.