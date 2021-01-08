РИАМО - 8 янв. Основной транспортный каркас Троицкого и Новомосковского административных округов планируют сформировать до конца 2023 года, состоять он будет из главных магистральных трасс – Киевского, Калужского шоссе, МКАД, ЦКАД, говорится в сообщении пресс-службы Стройкомплекса Москвы.

Также в состав транспортного каркаса войдут многочисленные хордовые соединения, дублирующие основные магистрали и обеспечивающих проезд к жилой застройке и рабочим местам. Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, новые дороги по показателям не уступают европейским.

«Проезжая часть расширена, все съезды на магистрали имеют разгонные полосы. Установлено освещение, светофоры, обустроены тротуары, построены удобные съезды и выезды. Размещены автобусные остановки, внеуличные пешеходные переходы, установлены шумозащитные экраны, благоустроена территория», – отметил Жидкин.

Плотность улично-дорожной сети в новой Москве выросла более чем в 1,4 раза. Кроме того, коэффициент загрузки автодорог снизился почти на 10%, а показатель среднего времени в пути на автомобиле по территории новой Москвы уменьшился более чем на 16%.

Также до конца 2023 года планируют достроить Коммунарскую линию метро, а также продлить Калининско-Солнцевскую ветку до аэропорта Внуково. Рядом с новыми станциями появятся транспортные хабы с перехватывающими парковками и необходимой инфраструктурой.

«Формирование транспортного каркаса определено мэром столицы Сергеем Собяниным как одно из приоритетных направлений развития ТиНАО. С момента образования новых округов здесь построено и реконструировано 26 дорожно-транспортных объектов. Улично-дорожная сеть увеличилась почти на 206 км», – подчеркнул Жидкин.