РИАМО - 8 янв. В конце прошлого года в личном кабинете приложения «Метро Москвы» появилась возможность привязать транспортную карту «Тройка», это позволит не переживать по поводу утери карты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Привязав карту «Тройку» можно будет пополнять ее баланс, переносить средства с одной транспортной карты на другую, покупать любые билеты, а также подключить автоплатеж.
За два неполных месяца в личном кабинете «Метро Москвы» зарегистрировались 270 тысяч человек.
«Такая активность показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. В 2021 году продолжим транспортную цифровизацию, предложим новые полезные и удобные сервисы для пассажиров», - добавил Ликсутов.
Приложение «Метро Москвы» доступно в цифровых магазинах Google Play, App Store и AppGallery.
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