РИАМО - 8 янв. В конце прошлого года в личном кабинете приложения «Метро Москвы» появилась возможность привязать транспортную карту «Тройка», это позволит не переживать по поводу утери карты, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Привязав карту «Тройку» можно будет пополнять ее баланс, переносить средства с одной транспортной карты на другую, покупать любые билеты‎, а также подключить автоплатеж.

«Вместе с запуском личного кабинета в конце 2020 года мы помогли пассажирам перестать беспокоиться о потере транспортной карты — теперь ее можно привязать в приложении «Метро Москвы», - сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

За два неполных месяца в личном кабинете «Метро Москвы» зарегистрировались 270 тысяч человек.

«Такая активность показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. В 2021 году продолжим транспортную цифровизацию, предложим новые полезные и удобные сервисы для пассажиров», - добавил Ликсутов.

Приложение «Метро Москвы» доступно в цифровых магазинах Google Play, App Store и AppGallery.

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