РИАМО - 8 янв. Звезда популярного сериала «Сваты» Людмила Артемьева намерена подать в суд на мошенников, которые создали от ее имени фейковую страницу в Instagram, адвокаты актрисы уже подали иск в суд на Instagram, который отметил голубой галочкой как официальный аккаунт, передает Nation News.

При этом настоящую страницу, которую пыталась создать актриса, постоянно блокирует.

«Мои адвокаты написали письмо в Instagram, в США, приложив все необходимые доказательства того, что от моего имени творятся безобразия в Сети, продаются какие-то духи чудовищного пошиба. Мне кажется, их в руках-то опасно держать, не то что использовать. От моего имени мошенники также ведут сбор средств. Это абсолютно мошенническая организация, но пока на них, к сожалению, нет управы, поэтому я намерена судиться», — сказала Артемьева.

Артистка также призвала своих фанатов помочь в борьбе с мошенниками и забанить фальшивый аккаунт в Instagram.​