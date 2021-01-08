РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Юный подольский спортсмен Егор Деменков победил в лыжных гонках на призы трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой на стадионе в Химках, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

В Химках 6 января прошли лыжные гонки Московской области среди юношей и девушек на призы трехкратной чемпионки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Анфисы Резцовой.

«В категории «Спринт. Классический стиль» в возрастной группе 2009-2011 года рождения Егор Деменков одержал уверенную победу. У девочек этого возраста лучшей из подольских спортсменок стала Мария Антуфьева, занявшая 11-е место», - говорится в сообщении.

В старшей возрастной группе 2003-2004 года рождения в полуфинал прошли Иван Перевозчиков, занявший восьмое место и Никита Баглаев, 12-е место.

Даниэль Борисенко на 17-м месте и Елена Еприкян на 18-м месте остановились в четвертьфинале.

Лыжный стадион имени Резцовой, на котором проходили соревнования — один из самых современных в Подмосковье. Здесь можно проводить учебно-тренировочный и соревновательный процессы даже в бесснежную зиму, так как на стадионе есть установка для искусственного оснежения трасс.

На стадионе функционирует освещенная трасса, которая позволяет проводить занятия и соревнования в темное время суток. Работает тренажерный зал, открыты отапливаемые раздевалки, обустроен тир, силовой городок, три площадки для игры в пляжный волейбол, площадка для занятий по мини-футболу, а также оборудована тренировочная база для стрельбы из лука.