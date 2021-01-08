РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. Фестиваль «Люберецкий валенок» пройдет 9 января под эгидой комитета по культуре администрации городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

«В течение всего дня в Наташинском парке будут звучать музыка, проходить веселые конкурсы, концерты, мастер-классы для детей и взрослых, спортивные эстафеты, ярмарки», - говорится в сообщении.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, в программу фестиваля вошли игры и эстафеты с валенками: метание на дальность и меткость, забеги, игра в городки.

В резиденции Деда Мороза для самых маленьких гостей будут проводить творческие мастер-классы. Вечером для всех желающих на летней эстраде состоится показ любимых отрывков из новогодних кинофильмов.

Начало праздника в 11:00.