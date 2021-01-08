РИАМО - 8 янв. Автомобилистам следует быть особенно внимательными на столичных дорогах из-за гололедицы и сильного мороза, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

До полудня 10 января в Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Также синоптики предупредили о приближении сибирских морозов с ночными температурами до минус 27 градусов.

«Рекомендуем быть особенно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и высоких скоростей», - говорится в сообщении.

Ранее из-за грядущих морозов в столичной системе отопления начали повышать температуру.