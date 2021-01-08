РИАМО - 8 янв. Для москвичей и гостей города работает обновленный автовокзал «Центральный» на Щелковском шоссе, который в настоящее время является лучшим в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Церемония открытия автовокзала «Центральный» после масштабной реконструкции состоялась 29 октября 2020 года.

«Центральный» теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на первый этаж, отправляются с шестого, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ. Также на территории есть детский уголок. Все компактно и очень удобно», - написал Собянин в Instagram.

Мэр подчеркнул, что в последние годы столичные власти уделяли особое внимание развитию автовокзалов.

Собянин напомнил, что в 2015 году в городе открыли международный вокзал «Южные Ворота», в 2019-м - «Северные ворота», а в минувшем году - «Саларьево» и «Центральный» у станции метро «Щелковская».