РИАМО - 8 янв. В Подмосковье задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего оппонента из охотничьего карабина, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Убийство произошло в доме, расположенном в поселке Дрожжино Ленинского округа. По данным следствия, подозреваемый в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртного, выстрелил в потерпевшего из охотничьего карабина.

«Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 105 УК РФ и часть 1 статьи 222 УК РФ)», - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия был изъят карабин и 58 патронов к нему. Также найдены стреляная гильза и фрагмент оболочки пули. При этом у подозреваемого не было разрешения на ношение оружия.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

По информации пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области, задержание подозреваемого на месте преступления провели сотрудники вневедомственной охраны. Задержанным оказался уроженец ближнего зарубежья, который сознался в содеянном.

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