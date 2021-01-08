РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. За минувшие сутки в Люберцах выявили 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 4394 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 52 новых случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 4394 пациента с Covid-19», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили шесть новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 1189 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили пятерых зараженных, количество заболевших с начала пандемии составляет 1462 человека.

Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.

- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.