РИАМО - 8 янв. В результате пожара в жилом доме на улице Мусы Джалиля в Москве пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в 15:59. В квартире на втором этаже семнадцатиэтажного дома произошло возгорание личных вещей. Из горящей квартиры спасли одного человека.

«С вышележащих этажей спасено четыре человека», - отмечается в сообщении.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 16:45 пожар был ликвидирован.