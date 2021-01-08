РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. Новогодний онлайн-концерт «Нет солнца без любви» пройдет в Instagram 9 января, говорится в сообщении музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы.

«Лауреаты международных конкурсов Анастасии и Артем Яшины исполнят популярные песни советских и российских композиторов Александры Пахмутовой, Давида Тухманова, Эдуарда Ханка, Яна Френкеля, Вячеслава Добрынина, Александра Зацепина и многих других», - говорится в сообщении.

Подключиться к онлайн-трансляции любой желающий сможет в сети Instagram в аккаунте люберецкого музейно-выставочного комплекса @lubermvk. Начало концерта в 18 часов.