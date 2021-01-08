РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 янв. Гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль» в подмосковном Подольске станет традиционным, на него будут приглашать местных производителей чая, выпечки и деликатесов, а также товаров ручной работы и народных промыслов, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре администрации городского округа Борис Денисов.

В парке имени Виктора Талалихина в пятницу прошло гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль». Гостей угощали чаем из 300-литрового самовара, глинтвейном, выпечкой местных производителей. Также прошла ярмарка товаров ручной работы и изделий народных промыслов. Гостям показали концертную программу от Подольской филармонии, ДК имени Лепсе, фольклорных коллективов округа, также прошло интерактивное представление для детей.

«Фестиваль посвящен чаю и традиционным угощениям и промыслам на Руси. Люди с удовольствием приходили на все мероприятия, которые мы устраивали во время новогодних каникул. Они устали сидеть дома во время пандемии. Очень активно танцуют и играют и взрослые, и дети. Гастрономическое шоу «НеобыЧайный фестиваль» оказалось чрезвычайно успешным и понравилось жителям, и мы планируем сделать его традиционным. Приглашать будем местных производителей», - сказал Денисов.

На фестивале была представлена продукция Яковлевской чаеразвесочной фабрики, фабрики деревянных игрушек «Климо», студии керамики «Галина», творческого объединения «Климовск - город мастеров», творческого объединения «Кузнечик», пироговой «Штолле», студии авторской куклы «Дива» и других.