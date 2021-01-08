РИАМО - 8 янв. Уже порядка 200 тысяч человек посетили крупнейшую в Подмосковье новогоднюю площадку, которая открылась 26 декабря на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Старт семейному фестивалю дали министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Основное требование к гостям - соблюдение мер предосторожности: маски, дезинфекция рук, социальная дистанция», - отмечается в сообщении.

Всех гостей праздничной площадки, которая будет работать всю зиму, ждут прогулки на свежем воздухе, ярмарка и бесплатный каток. Прокат коньков тоже бесплатный, но при внесении залога. Ледовая площадка работает ежедневно с 10 до 22 часов, сеансы начинаются в 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00 и 21:15.

«На Соборной площади расположены также детский городок, ярмарка с натуральными продуктами от подмосковных фермеров и самый большой в Подмосковье тюбинговый спуск. Его длина - более 50 метров», - добавляется в материале.

Кроме того, гости парка могут бесплатно посетить музей «Дорога памяти», который открыт с 10 до 21 часа, а также познакомиться с уникальными экспонатами военной техники, узнать о быте добровольческих отрядов во время Великой Отечественной войны, поуправлять с помощью тренажера танком Т-80 и самолетом СУ-25. В центре военно-тактических игр «Патриота» есть возможность сразиться с друзьями в лазертаг, фаертаг, страйкбол, нерф или просто пострелять в тире.

Жителей и гостей Московской области также ждут тематические экскурсионные программы, катание на лошадях, студия военных художников, фотозоны. В парке развернуты полевые кухни.

По поручению Воробьева до площадки новогоднего фестиваля в «Патриоте» организованы маршруты от трех железнодорожных станций. От станции Голицыно идет автобус №48П, от станции Селятино - автобус №60к, от станции Кубинка - автобус №75к.

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