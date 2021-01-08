РИАМО - 8 янв. Пожар произошел в жилом семнадцатиэтажном доме на улице Мусы Джалиля в Москве, пожарными спасен один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС в 15:59.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже на площади 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

По состоянию на 16:39 пожар в доме был локализован, а в 16:45 — ликвидирован.

Из горящей квартиры спасли одного человека, его передали медикам. Сведений о пострадавших не поступало.