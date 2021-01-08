РИАМО - 8 янв. За сутки в Подмосковье выявили 1226 случаев заражения коронавирусом, больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Красногорске — 110, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Одинцовском округе за сутки выявили 94 новых случая Covid-19, в Подольске — 67, в Люберцах — 52, в Клину — 50, в Коломне — 43, в Балашихе — 41, в Дубне — 39, в Воскресенске и Солнечногорске — по 35, в Кашире — 34, в Раменском округе и Лобне — по 33, в Щелкове — 32, в Мытищах — 31, в Королеве — 29, в Сергиево-Посадском округе — 26, в Домодедове — 24, в Краснознаменске, Истре и Шатуре — по 23, в Зарайске — 22.

По 19 новых случаев за сутки выявили в Жуковском, Орехово-Зуевском округе и Пушкинском округе, 18 — в Чехове, 17 — в Лосино-Петровском, 16 — в Химках, по 15 — в Наро-Фоминском округе, Ступине и Дмитровском округе, по 13 — в Луховицах, Реутове и Фрязине, 11 — в Ивантеевке, по 10 — в Долгопрудном, Серпухове и Талдомском округе.

В Шаховской и Лыткарине выявили по девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Богородском и Ленинском округах — по восемь, в Волоколамском округе — семь, в Егорьевске, Котельниках и Электрогорске — по шесть, в Дзержинском и Озерах — по пять, в Рузском округе, Черноголовке и Электростали — по четыре, в Лотошине — три, во Власихе, Павловском Посаде, Пущине и Рошале — по два, в Можайском округе и Серебряных Прудах — по одному.

В Бронницах, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном и Протвине не выявили ни одного нового случая заражения Covid-19.

Статистика составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус.

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Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.

- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.