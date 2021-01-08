РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 янв. В Домодедове за сутки выявили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 4973 таких случая, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1226 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 165 933 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3050 человек. Выздоровели и выписались 123 728 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: Домодедово - 4973 (+24)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

8 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Врач рассказал, где в Москве высокий риск заражения Covid‑19. Наибольший риск заражения коронавирусом существует при большом скоплении людей, в частности, в транспорте.

- У коронавирусной инфекции обнаружили признаки хронического заболевания. У многих перенесших болезнь в легкой форме отмечена усталость и слабость.

- 71 Covid‑пациент скончался в Москве за сутки. Общее число жертв пандемии в Москве составляет 11 799 человек.

- 7067 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии болезнь победили 680 759 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 652 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 226 больных. В Москве - 5 027.