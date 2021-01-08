РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 янв. В подмосковных Люберцах на Малаховском озере состоялся фестиваль спорта, в рамках которого жители смогли поучаствовать в велокроссе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Наша задача в праздники расширить диапазон участвующих в активностях. Сегодня здесь есть волейбол. Некоторые ребята играют в перчатках. То, что касается велоспорта — собралось поучаствовать порядка 45 человек. <...> В этом году дистанция составила 25 километров», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

По его словам, в следующем сезоне планируется пригласить на мероприятие еще больше жителей.

Также ежегодно на Малаховском озере проходит заплыв моржей.